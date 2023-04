Stiri pe aceeasi tema

- Statul vrea sa faca economii de 20 de miliarde de lei. Asta inseamna o ajustarea a cheltuielilor, insa ministrul Finantelor a dat asigurari ca nu va fi vorba de noi taxe sau reduceri salariale pentru angajatii de la stat. Liderii Coalitiei cauta forma pe care sa o aplice de la 1 Mai.

- Guvernul pregatește masuri de criza, dupa ce ANAF a colectat mai puțin decat era previzionat de la inceputul anului și pana acum. Doar in prima parte a anului gaura la buget este de 20 de miliarde."Am avut o analiza asupra primului trimestru și decizia este ca este nevoie de o serie de ajustari inclusiv…

- „Venitul la bugetul de stat, de exemplu, daca vorbim despre venituri la bugetul de stat, noi preconizam in jurul la 69,8, adica undeva 70 de miliarde de lei, cheltuielile undeva vreo 84 de miliarde, inseamna ca undeva vreo 14 miliarde la noi va fi deficitul la bugetul de stat“, anunța ministra Finanțelor…

- Consiliul de administrație al Fondului Monetar Internațional a validat vineri, 31 martie, planul de ajutorare a Ucrainei in valoare de 15,6 miliarde de dolari, semnat la 21 martie cu guvernul de la Kiev. A fost astfel deschisa calea pentru debursarea unei tranșe de 2,7 miliarde de dolari. Planul, in…

- Incercarea de a ințelege revizuirea complexa propusa de Uniunea Europeana a normelor sale privind ajutoarele de stat – un raspuns parțial la amenințarea concurențiala reprezentata de Legea americana de reducere a inflației(IRA), in valoare de 369 de miliarde de dolari – este unul dintre momentele umilitoare…

- Parlamentul European (PE) a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, planul REPowerEU, in valoare totala de 20 de miliarde de euro in granturi nerambursabile, Romania urmand sa beneficieze de o alocare de 1,39 de miliarde de euro in vederea finantarii de proiecte in

- Statul roman ar putea incasa 2 miliarde de lei dividende de la OMV Petrom, dar va incasa doar 500 de milioane, pentru ca acționarul majoritar a decis sa nu distribuie tot profitul, ci sa il țina la saltea. Din datele comunicate BVB rezulta ca OMV Petrom are in conturi 14 miliarde de lei. Stau acolo…