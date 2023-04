Statuia celui mai puternic faraon al Egiptului este descoperită după mii de ani Arheologii au gasit o figura rupta a lui Ramses al II-lea intr-un templu al soarelui din Heliopolis.Arheologii au efectuat sapaturi intr-un templu din Heliopolis, in apropiere de Cairo, Egipt.Ei au gasit fragmente de statui ale faraonilor de pana la 4.000 de ani in urma.Acestea erau plasate printre statuile zeilor pentru a le intari autoritatea divina. Arheologii au descoperit mai multe statui sparte ale unor membri ai familiei regale egiptene antice intr-un templu din apropiere de Cairo. Printre acestea se numara faraonul Ramses al II-lea, care a fost cel mai puternic și mai celebru conducator… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

