Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se lupta cu Rusia pe mai multe fronturi. Și așa cum progresele pe campul de lupta sunt greu de obținut, tot așa sunt și caștigurile sale diplomatice in aceste zile. De la invazia Rusiei de anul trecut, sprijinul occidental pentru Kiev a ramas in mare parte puternic.

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a promis duminica, 2 octombrie, la Kiev sporirea ajutorului militar al UE pentru a sustine Ucraina in razboiul cu Rusia, dupa ce Congresul SUA a votat o masura care evita paralizia financiara a administratiei federale americane dar in acelasi timp elimina un…

- Activele suverane ruse blocate de națiunile din Occident ar trebui folosite pentru redresarea post-conflict a Ucrainei, a declarat miercuri Penny Pritzker, emisarul președintelui SUA, Joseph Biden, pentru reconstrucția Ucrainei, susținand o cerința centrala formulata de Administrația de la Kiev. Penny…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, si seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-au angajat miercuri intr-un schimb de replici la distanta in fata Consiliului de Securitate al ONU, cu privire la dreptul de veto al Moscovei care, potrivit Kievului, „blocheaza” orice reglementare a conflictului…

- Intre februarie si iulie 2023, aproximativ 160.400 de tone de carbune din regiunile anexate din estul Ucrainei, Donetk si Luhansk, au ajuns in Turcia, arata datele. Trei producatori mentionati in datele vamale au confirmat pentru Reuters ca au trimis in Turcia, in perioada respectiva, carbune din cele…

- Vladimir Barbin, ambasadorul Rusiei in Danemarca, a avertizat ca angajamentul statului nordic de a furniza Kievului avioane de lupta F-16 echivaleaza cu o „escaladare” a conflictului, care se va solda cu noi victime in randul populației ucrainene, relateaza CNN.„Acțiunile și cuvintele Danemarcei urmaresc…

- Alegerile din SUA vor influența in mod direct razboiul din Ucraina, transmite postul american de televiziune CNN.Rezultatul conflictului din Ucraina va fi determinat de factori externi, de exemplu schimbarea puterii in Statele Unite, astfel incat soarta Kievului poate ajunge in mainile alegatorilor…

- Durata razboiului a luat puterile vestice pe nepregatite. Statele Unite și Europa se lupta acum din greu sa furnizeze Ucrainei cantitatea mare de muniție de care armata Kievului are nevoie pentru o contraofensiva prelungita contra Rusiei. Oficialii occide