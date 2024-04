Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul a interzis vineri importul in SUA de aluminiu, cupru si nichel de origine ruseasca, in cadrul sanctiunilor suplimentare luate cu Marea Britanie si care vizeaza reducerea veniturilor Moscovei, relateaza AFP. „Aceasta noua actiune interzice importul de aluminiu, cupru si nichel de origine…

- Statele Unite au incredere ca Rusia nu va putea prelua controlul Kievului, in ciuda faptului ca astfel de temeri existau la inceputul razboiului. Secretarul de stat Antony Blinken a declarat acest lucru intr-un interviu acordat canalului LCI TV. „Sint convins ca acest lucru s-a facut deja”, a spus el,…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti la summit-ul de la Bruxelles, au decis aseara sa avanseze cu un proiect ce vizeaza utilizarea profiturilor din activele inghetate ale Rusiei in Europa pentru a inarma Ucraina. Acest lucru ar trebui sa permita eliberarea unei sume de pana la 3 miliarde…

- La sfirșitul anului 2022, Statele Unite au inceput sa se pregateasca pentru un potențial atac al Rusiei asupra Ucrainei cu arme nucleare tactice sau pe cimpul de lupta, relateaza CNN, cu referire la doua surse de rang inalt din cadrul administrației prezidențiale. Potrivit surselor, o astfel de decizie…

- SUA se pregatește de o saptamana cruciala care s-a putea solda cu o inchidere a guvernului din cauza taberei radicale a Partidului Republican care refuza sa aprobe un nou pachet de sprijin pentru Ucraina. Acest refuz a fost criticat de catre consilierul pentru securitate naționala al președintelui Joe…

- Statele Unite va impune sanctiuni impotriva a peste 500 de tinte, vineri, intr-o actiune care marcheaza implinirea a doi ani de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a declarat, intr-un interviu pentru Reuters, secretarul adjunct al Trezoreriei SUA, Wally Adeyemo, informeaza News.ro. Actiunea, in…

- Consiliul UE a adoptat luni o decizie și un regulament care deschid calea spre utilizarea profiturilor generate de activele rusești inghețate pentru a finanța reconstrucția Ucrainei. Masura, care este in concordanța cu demersurile intreprinse de G7, stabilește o cale legislativa prin care profiturile…

- Nu este tocmai obișnuit ca șeful CIA sa scrie un articol lung pentru a-și explica poziția fața de cea mai grava criza internaționala in care este implicata agenția externa americana. Dar asta face William Burns astazi, in Foreign Affairs, cu mana sa. Sa vedem mai in detaliu ce susține. Burns definește…