Statele Unite vor impune un tarif de 200% asupra aluminiului şi derivatelor produse în Rusia începând cu 10 martie Statele Unite vor aplica, de asemenea, un tarif de 200% la importurile de aluminiu primar produs in Rusia, incepand cu 10 aprilie. ”Presedintele Biden a facut o prioritate din atenuarea efectelor invaziei Rusiei asupra industriilor interne critice pentru securitatea noastra nationala, iar aceasta include industria americana a aluminiului”, a spus Departamentul pentru Comert al SUA. ”Prin impunerea acestor tarife, refuzam Rusiei o piata importanta pentru aluminiul sau, luand in acelasi timp pozitie pentru lucratorii Americii”. Aluminiul rusesc este produs de Rusal si reprezinta aproximativ 6% din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

