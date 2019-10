Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au efectuat o operatiune cibernetica secreta in Iran, in urma atacurilor care au avut loc pe 14 septembrie impotriva instalatiilor petroliere din Arabia Saudita, atribuite de Washington si Riad regimului de la Teheran, au declarat pentru Reuters doi oficiali americani, conform news.ro.Oficialii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a facut apel la prudenta in privinta invinovatirii Iranului pentru atacul de la 14 septembrie asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita, adaugand ca nu ar fi corect sa se arunce intreaga responsabilitate pe seama Republicii Islamice, potrivit Reuters.…

- Inamicii care vor incerca sa atace Iranul se vor confrunta cu "captivitate si infrangere", a avertizat marti seful Statului Major iranian, citat de Reuters, la o zi dupa ce presedintele Hassan Rouhani a declarat ca mesajul Iranului catre lume este "pace si stabilitate", potrivit Agerpres.Statele…

- Premierul britanic Boris Johnson acuza Iranul ca se afla in spatele atacurilor vizand doua instalatii petroliere in Arabia Saudita, in drum catre New York, unde urmeaza sa se intalnesca cu presedintele iranian Hassan Rohani, relateaza Reuters si AFP, potrivit news.ro.Statele Unite si Arabia…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Ministrul de externe al Iranului a denuntat, sambata, sanctiunile reinnoite ale SUA impotriva Bancii Centrale a tarii sale ca o incercare de a restrictiona accesul cetatenilor iranieni la alimente si medicamente si a spus ca masura a fost un semn al disperarii Statelor Unite, transmite Reuters din…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au anuntat joi, la o zi dupa Arabia Saudita, ca au intrat in coalitia militara maritima condusa de Statele Unite in Golful Persic intr-un context de tensiuni puternice cu Iranul. De la Teheran, ministrul de Externe Mohamad Javad Zarif avertizeaza Washingtonul si Riadul: un…

- Duminica, Irakul a negat ca au fost lansate de pe teritoriul sau atacuri asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita. Sambata dimineata, doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona. Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile…