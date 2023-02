Stiri pe aceeasi tema

- O incetare unilaterala a focului ordonata de presedintele Rusiei, Vladimir Putin a intrat in vigoare de-a lungul intregului front incepand de vineri, 6 ianuarie, la pranz, ora Moscovei (9.00 GMT), a anuntat televiziunea de stat rusa, citata de Reuters . ”Astazi, la pranz, regimul de incetare a focului…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- Kremlinul a sustinut joi, 22 decembrie, ca vizita presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski in SUA nu a ilustrat deloc ”dorinta de a asculta Rusia” si ca Washingtonul duce in Ucraina ”un razboi indirect de facto” impotriva Moscovei, relateaza AFP si Agerpres . ”Pana in prezent, putem constata cu regret…

- Statele Unite avertizeaza marti ca „nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului, relateaza The Guardian. „Nu vom permite Ucrainei sa organizeze atacuri in afara frontierelor sale", subliniaza un purtator de cuvant…

- Rușii au vizitat pentru ultima data magazinul emblematic al H&M din Moscova, miercuri (30 noiembrie), in vreme ce retailerul de moda numarul 2 din lume iși inchide definitiv toate magazinele din Rusia. H&M și-a inchis magazinele la scurt timp dupa ce Rusia a trimis zeci de mii de soldați in Ucraina,…

- Stanley Kakubo, ministrul de externe al guvernului de la Lusaka, a declarat luni ca Federația Rusa a anunțat ca un cetațean din Zambia in varsta de 23 de ani a murit in septembrie, in Ucraina, fara a oferi insa alte detalii, informeaza Reuters . Studentul din Zambia ispașea o pedeapsa cu inchisoarea…