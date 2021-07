Stiri pe aceeasi tema

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor. Calatorii…

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor, transmite…

- Numarul de noi cazuri raportate luni a fost de 480, cu 91 mai multe decat saptamana trecuta, in timp ce numarul deceselor a ajuns la 31, cu 3 mai multe decat lunea trecuta, potrivit EFE, citat de Agerpres..Campania de vaccinare avanseaza cu o medie de 4 milioane de doze administrate pe saptamana: 21.203.897…

- Numarul de noi cazuri raportate luni a fost de 480, cu 91 mai multe decat saptamana trecuta, in timp ce numarul deceselor a ajuns la 31, cu 3 mai multe decat lunea trecuta, potrivit EFE, citat de Agerpres..Campania de vaccinare avanseaza cu o medie de 4 milioane de doze administrate pe saptamana: 21.203.897…

- SUA examineaza restrictiile de calatorie impuse vizitatorilor externi in contextul COVID-19, dar nu intentioneaza sa impuna conditia vaccinarii pentru intrarea pe teritoriul american, a anuntat miercuri Casa Alba, potrivit Reuters. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jennifer Psaki, a precizat…

- Cea mai contagioasa varianta a SARS-COV-2 de pana acum, tulpina indiana sau Delta, va fi in curand dominanta in toata Europa, sunt de parere oameni de știința citați de Politico . Graficele arata clar cum noua varianta caștiga teren, insa epidemiologii spun ca, in realitate, raspandirea e mai rapida…

- Romania este foarte prezenta in relația transatlantica Foto: Arhiva. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : România este foarte prezenta în relația transatlantica, iar Administrația Biden reprezinta sansa setarii unei agende pozitive în aceasta relație, potrivit ministrului…

- Statele Unite au confirmat vineri o serie de sanctiuni împotriva Belarusului, dupa deturnarea la Minsk, duminica, a unui avion Ryanair cu destinatia Vilnius si arestarea unui jurnalist de opozitie aflat la bordul acestuia, informeaza AFP citata de Agerpres. În plus fata de masurile…