Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a lansat, miercuri, o atenționare privind vanzarea și cumpararea firmelor selectate de principiu la finanțarile de maximum 200.000 de lei fiecare in programul Startup Nation, in condițiile in care, in perioada aceasta, au aparut pe rețelele sociale o serie de anunțuri de vanzare a unor „firme caștigatoare”.