ISU Bihor:Doi copilasi, blocati in masina, salvati de pompierii oradeni

Nr. 59 Oradea, 26.03.2024BULETIN INFORMATIVDoi copilasi, blocati in masina, salvati de pompierii oradeni Doi frati, in varsta de 1 an, respectiv 2 ani, au fost salvati de pompierii oradeni, dupa ce au ramas blocati in autoturismul din care mama lor iesise doar… [citeste mai departe]