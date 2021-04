Start într-o ediție atipică în Liga IV In urma ultimelor decizii luate de catre conducerea Federației Romane de Fotbal, AJF Mureș a strans randurile și a stabilit de urgența un program competițional pentru ediția 2020-2021. Va fi o ediție disputata „pe repede inainte", daca e sa folosim un termen „la moda" in zilele noastre. Condiția de participare la barajul pentru promovarea in Liga a III-a este ca echipele sa dispute un minmum de 7... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

