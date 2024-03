Stiri pe aceeasi tema

- Un meci cat un campionat! Echipa feminina de baschet CSM Constanța primește vizita celor de la Sepsi SIC Sfantu Gheorghe in meciul sezonului de pe teren propriu. Joi, 15 februarie, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor din Constanța, se va disputa cel mai așteptat meci al Ligii Naționale, fața in fața…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste joi, 15 februarie 2024, de la ora 19.00, cel mai asteptat meci al Ligii Nationale de baschet, la feminin, intre CSM Constanta si Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, primele doua clasate. Confruntarea care a restanta din decembrie 2023 conteaza pentru…

- Etapa inaugurala a play-off-ului Ligii Naționale de baschet masculin a debutat sambata, 27 ianuarie, cu trei partide: CSM Tg.-Mureș – U-BT Cluj-Napoca 85-95 (FOTO, cu Vlad Nistor de la gazde, cel mai bun marcator: 19 puncte), in Sala Sporturilor „Simon Laszlo" din Tg.-Mureș, CSM Constanța – Dinamo București…

- Prima etapa din play-off-ul Ligii Naționale de baschet masculin va incepe sambata, 27 ianuarie, cu trei jocuri: CSM Tg.-Mureș – U-BT Cluj-Napoca (de la ora 18:00, in Sala Sporturilor „Simon Laszlo" din Tg.-Mureș), CSM Constanța – Dinamo București (tot de la ora 18:00) și CSU Sibiu – CSO Voluntari (cu…

- Echipa feminina de baschet CSM Constanta isi continua parcursul fara greseala in campionat. Formatia de pe litoral a obtinut, in week-end, la Arad, o victorie categorica pe terenul medaliatei cu bronz, gratie unui sfert secund si a celui de final in care a prestat un joc in mare viteza si extrem de…

- Meciul CSM Constanța - Sepsi Sfantu Gheorghe nu se poate disputa, Sala Sporturilor din Constanța fiind ocupata de concertul lui Tzanca Uraganu. „Batrana” Sala a Sporturilor din Constanța va fi plina sambata seara. Dar nu pentru meciul dintre cele mai bune echipe din Liga Naționala feminina de baschet,…

- Echipa masculina de baschet CSM Targu Mureș o are ca adversara, sambata, pe teren propriu, pe CSM Focșani, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii Naționale, Grupa B. Partida, gazduita de Sala Sporturilor "Simon Ladislau", va incepe la ora 18.00. Inaintea acestui joc, mureșenii ocupa locul III…

- Vicecampioana CSM CSU Constanta a invins-o pe FCC Baschet UAV Arad cu scorul de 87-79 (22-15, 19-16, 24-22, 22-26), luni seara, pe teren propriu, intr-un meci restant din etapa a treia a Ligii Nationale de baschet feminin.Echipa de la malul Marii Negre a obtinut a cincea victorie consecutiva in campionat,…