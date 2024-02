Stiri pe aceeasi tema

- Cei care traiesc in Farcașa sunt foarte aproape de a se bucura de confortul unei vieți adaptate vremurilor in care traim, iar in cel mai scurt timp se va inființa o rețea de apa și va fi extinsa rețeaua de canalizare. De-a lungul timpului au mai fost promisiuni pentru investiții in acest domeniu, iar…

- Primarul din Cornu Luncii, Gheorghe Fron, a semnat marți contractul de finanțare pentru extinderea rețelei de alimentare cu apa in satele Braiești, Baișești, Cornu Luncii și Sasca Noua. Contractul are o valoare de 14 milioane de lei și a fost semnat la Ministerul Dezvoltarii de primarul Gheorghe ...

- Marți, 6 februarie 2024 la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, primarul orașului Dragomirești, Vasile Țiplea a semnat un contract de finanțare pentru asfaltarea a 8,6 km de strazi. Valoarea totala a investitiei este 10,7 milioane de lei, din care 1,53 milioane lei vor fi alocați…

- Deputatul PSD de Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat ca cinci comune beneficiaza de o finanțare de aproape 200 de milioane de lei pentru rețele de gaz metan. Gheorghe Șoldan a spus ca este vorba despre doua contracte incheiate in urma cu scurt timp la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației,…

- Primarul din Broșteni, Alexandru Hurjui, a semnat in cursul zilei de marți un contract la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, prin care orașul va primi suma de 14,5 milioane de lei (aproape 3 milioane de euro). Banii vin prin Programul Național de Investiții "Anghel ...

- Rețea de canalizare in satul Vingard din comuna Șpring: contractul de finanțare a fost semnat. Care este valoarea investiției Primarul comunei Șpring, Iulia Stanila, a semnat marți, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul de finanțare pentru inființarea unei rețele…

- Bugetul comunei Livezeni a fost concentrat in acest an pe problemele cele mai urgente, continuand sa se puna accent pe surse de finanțare. „Ca primarul comunei, consider ca este un rezultat foarte bun faptul ca in ultimii 3 ani comuna Livezeni a scris și depus cereri de finanțare in valoare de peste…