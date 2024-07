Stiri pe aceeasi tema

- CARBUNARI – Sau cel putin asta sustine primarul Gheorghe Prasnescu, care ne- a dezvaluit detalii despre mai multe proiecte importante aflate in desfașurare, menite sa imbunatațeasca infrastructura și serviciile din localitate! Asadar, este in derulare un proiect de iluminat public, in valoare de 700…

- Comuna Sancraiu de Mureș a semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru contractul de finanțare pentru prima creșa din comuna. Proiectul are o valoare de aproape 9 milioane de lei, dintre care peste 3 milioane este finanțare nerambursabila și se va finaliza in februarie 2028, precizeaza pentru…

- Banyai Istvan, primarul in funcție din partea UDMR al comunei Livezeni, a obținut, la scrutinul din 9 iunie, un nou mandat, fiind unul dintre competitorii electorali din județul Mureș care a caștigat cu 50%+1 dintre voturile alegatorilor. „Mulțumesc frumos. Mulțumesc locuitorilor pentru increderea intarita.…

- Nicolae Ciuca a facut declarații, duminica seara, dupa publicarea primelor rezultate ale alegerilor Sursa articolului: Nicolae Ciuca: „Peste 2,3 milioane de romani au votat ca PNL sa reprezinte cea mai puternica forța politica de dreapta" Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Cu o educație solida și cu experiența administrativa, primarul Ionuț Milea s-a dovedit a fi cea mai buna soluție pentru dezvoltarea și progresul orașului Nehoiu. Datorita capacitații sale de a implementa proiecte complexe și angajamentului fața de comunitatea locala, acesta se prezinta drept un candidat…

- Comunitațile mici, daca nu sunt situate pe traseul unei linii mari de infrastructura sau nu au fost pe harta unui mare investitor, se confrunta adesea cu probleme de finanțare pentru dezvoltarea proiectelor locale. Nu este insa și cazul comunei Ciurila, unde primarul Cristinel Popa a reușit sa identifice…

- Proiectele de investiții ale municipalitații sucevene au fost susținute pe la mai multe ministere și agenții de catre primarul Ion Lungu, prezent in Capitala la inceputul saptamanii."Pana la finele lunii mai vom semna contractul de finanțare pentru parcul fotovoltaic in valoare de 10 milioane ...

