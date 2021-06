Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce competiția intre națiuni și companii pentru cucerirea Spațiului crește, intrebarea: „cand se va naște primul copil in cosmos?” nu mai starnește speculații bizare, ci previziuni tot mai precise. Cand primul copil se va naște in afara Pamantului, va fi o piatra de hotar la fel de importanta…

- Cunoscutul naturalist Sir David Attenborough a vorbit duminica pe tema schimbarilor climatice, in cadrul summitului G7, organizat la Cornwall, solicitand adoptarea celor mai importante decizii din istoria omenirii. In opinia sa, omenirea ar putea fi „pe punctul de a destabiliza intreaga planeta”. Potrivit…

- "Am avut un presedinte care a spus practic ca (schimbarile climatice) nu reprezinta o problema", a amintit Biden in remarci la finalul summitului G7 din Anglia, intr-o aluzie la predecesorul sau Donald Trump, care a retras Statele Unite din Acordul de la Paris privind clima.La summitul din Cornwall,…

- British Airways va proba pentru prima oara in lume un test antigen pentru Covid cu rezultate in 25 de secunde, ca parte a unei analize pentru a facilita zborurile internaționale, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. Compania aeriana britanica a precizat intr-un comunicat ca testul de saliva ”Pelican…

- Compania americana Novavax a efectuat teste initiale pe animale cu un singur vaccin, rezultat din combinarea serului impotriva gripei cu unul anti-Covid, cu rezultate initiale pozitive, a anuntat producatorul, informeaza Le Figaro. Vaccinul antigripal Novavax (numit NanoFlu), precum si cel pentru Covid-19…

- Aseara, 8 mai 2021, in jurul orei 22.00, deasupra Moldovei au trecut 60 de sateliți Starlink, lansați de compania Space X a lui Elon Musk. Pe cerul instelat se putea observa o linie din mai multe luminițe ce traversau in unison bolta cereasca. Observatorul Astronomic din Romania anunța ca acest șir…

- Biroul din Austin este cea de-a treia locatie deschisa de DocProcess in afara Romaniei. In 2018, compania a inaugurat un centru de cercetare si dezvoltare in Grenoble, Franta, iar in aprilie 2020 compania a deschis un birou comercial in Paris. Din numarul total de 63 angajati DocProcess, 17 lucreaza…

- Cea mai mare campanie de vaccinare din istorie a ajuns la 797 milioane de doze administrate pentru imunizarea contra Covid-19 in 154 de țari, arata datele centralizate de Bloomberg . Potrivit sursei citate, ritmul mediu din ultima saptamana a ajuns la aproximativ 18 milioane de doze pe zi.Statele Unite…