”PIB Group Limited (PIB), in demersul sau strategic de a deveni unul dintre cei mai importanti intermediari de asigurari independenti si diversificati din Europa, isi extinde activitatea in Romania prin asocierea cu STEIN Bestasig Insurance Broker (STEIN Bestasig), unul dintre cei mai cunoscuti brokeri de asigurari din tara. Acest parteneriat reprezinta un pas important pentru PIB Group, marcand prima sa incursiune pe piata de asigurari romaneasca”, anunta grupul. De la infiintarea sa, in 2015, si pana in prezent, PIB a incheiat aproximativ 100 de tranzactii de tip M&A in Europa de Vest si Polonia.…