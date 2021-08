Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile incepand cu data de 11 august.



"Am aprobat prelungirea starii de alerta si nu se modifica nimic in acest moment, lucrurile raman asa cum au fost prezentate ele pana acum", a declarat premierul Florin Citu, la finalul sedintei Executivului.



Prezentam integral textul Hotararii CNSU si al anexei:



"HOTARARE nr. 53 din 05.08.2021 privind propunerea prelungirii starii de alerta si a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea…