- Hotararea adoptata luni de Guvern, in conformitate cu prevederile Legii 55/2020, privind instituirea starii de alerta pe intreg teritoriul tarii, incepand cu data de 18 mai, pe o durata de 30 de zile, a fost publicata in Monitorul Oficial. In spatiile publice inchise, spatiile comerciale,…

- Luni, 18 mai 2020, a fost adoptata Hotararea de Guvern prin care intra in aplicare starea de alerta. Premierul Ludovic Orban a declarat ca, prin aceasta Hotarare, se trece de la starea de alerta, la starea de alera maxima pentru ca autoritațile sa se asigure ca romanii vor respecta regulile stabilite…

- Premierul Ludovic Orban a declarat in deschiderea ședinței ca, odata cu adoptarea Hotararii de Guvern instituita deja prin hotararea CNSU, Romania trece la ”stare de alerta maxima”. ″Pentru a avea complet toate procedurile legale puse la punct si respectate, am luat Hotararea nr. 25 a Comitetului National…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in ședința nu s-au dispus masuri ci s-au stabilit procedurile, odata cu intrarea in vigoare, incepand cu ziua de luni, 18 mai, a legii 55/2020 a starii de alerta. El a mai anunțat ca luni dimineața la ora 7,30 a convocat ședința Comitetului Național pentru Situații…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica, faptul ca Executivul nu doreste deschiderea teraselor, pentru moment. Acestea vor ramane inchise, de maine, cand intra in vigoare legea starii de alerta. Ludovic Orban a fost intrebat, azi, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, daca se vor deschide terasele,…

- Timp de 2 saptamani va fi analizata situația cazurilor de COVID-dupa 15 mai Premierul Ludovic Orban. Foto Agerpres. Premierul Ludovic Orban, referindu-se ieri la ridicarea graduala a restricțiilor, a precizat ca va exista o perioada de circa 15 zile…