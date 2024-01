Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal cu o dama de companie, Florin Salam nu se poate abține sa nu ii demonstreze soției sale cat de mult o iubește! La doar cateva minute dupa ce a ieșit de la secție, manelistul a facut un gest impresionant fața de Roxana Dobre, prin care și-a aratat dragostea fața de ea!

- Florin Salam a inceput anul 2024 cu un scandal uriaș. Manelistul este acuzat ca ar fi lovit o tanara de 23 de ani intr-un hotel de lux din Capitala. Avocata acestuia a oferit primele declarații.

- In exclusivitate pentru Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, Florin Salam a facut noi declarații in scandalul in care este implicat. Manelistul dezmite acuzațiile tinerei care a spus ca a fost batuta de el. Iata cum se apara „Regele Manelelor”!

- Adriana Bahmuțeanu intervine in scandalul momentului! Vedeta, invitata in platoul Star Magazin, a vorbit despre cazul lui Florin Salam. Manelistul este acuzat de o tanara in varsta de 23 de ani ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel.

- Zi de sarbatoare pentru Florin Salam și Roxana Dobre! Fiica lor, Raisa, iși sarbatorește astazi ziua de naștere și a implinit varsta de 7 ani, iar soția manelistul i-a transmis un mesaj emoționant și i-a oferit cadoul inca de la miezul nopții.

- Roxana Dobre are stil oriunde și atrage privirile chiar și atunci cand merge la piața! Soția lui Florin Salam nu ține cont de vremea nefavorabila, și fie ninsoare și frig, ea iși face pofta oricand! Paparazzii SpyNews.ro au surprins imaginile cele mai trai cu bruneta. Iata dovada!

- Fara doar și poate, Roxana Dobre este o femeie care pune mult preț pe aspectul ei fizic. Soția celebrului Florin Salam arata incendiar in orice moment. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze de senzație. Imagini rare…

- Roxana Dobre, partenera de viața a cunoscutului artist Florin Salam, a ales sa impartașeasca un aspect personal al vieții sale. Aceasta a dezvaluit ca se confrunta cu un tic verbal care o face sa foloseasca adesea cuvantul "și" in discursul sau.