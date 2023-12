Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber cu al treilea timp la Campionatele Europene in bazin scurt de la Otopeni! In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, inotatorul a facut și primele declarații. Iata ce a spus celebrul sportiv al Romaniei!

- Andreea Antonescu a marturisit ca Sienna nu o ajuta cu creșterea micuței. Vedeta a precizat ce iși dorește de la fiica ei cea mare. Iata ce declarații a facut artista cu privire la acest subiect!

- Emoții mari pentru Liviu Teodorescu și Iulia. Cei doi și-au botezat ieri fetița, pe Ecaterina. Artistul a publicat imagini de la eveniment și a transmis un mesaj. Cantarețul a organizat o petrecere superba, unde s-a distrat pe cinste alaturi de cei dragi.Liviu Teodorescu a postat și primele imagini…

- Oana Roman spune ca Marius Elisei nu se implica deloc in creșterea fiicei lor și ca nu mai platește pensia alimentara, la mijloc fiind vorba de 500 de lei lunar. Fostul soț al vedetei da de ințeles ca, de fapt, altfel stau lucrurile și ca este prezent in viața Isabelei.

- Sensy este mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamica și se bucura de toate momentele petrecute cu cel mic. In urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, influencerița a spus lucrurilor pe nume și a marturisit cine este ajutorul ei de nadejde in…

- In cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Antonescu a vorbit pentru prima data dupa ce s-a zvonit ca ii trimite mesaje lui Catalin Bordea in toiul nopții. Mai mult decat atat, artista a facut și primele declarații dupa ce mama ei s-a casatorit iar ea nu a putut fi…

- Lena Enache are o familie mare și frumoasa, iar rolul de mamica i se potrivește perfect. Soția lui Gabi Enache face sacrificii pentru cei mici, iar unul dintre cele mai importante este faptul ca și-a amanat operația pentru a fi alaturi de copiii ei. Chiar daca a decis sa renunțe pentru un moment la…

- Marina Dina a oferit primele declarații despre recentele neințelegeri cu tatal copiilor sai și masurile pe care cei doi parinți le-au luat pentru a depași aceasta perioada dificila. Ce a marturisit fosta asistenta TV, in exlusivitate pentru Antena Stars.