Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Anca Serea și soțul ei, 2023 a adus o mulțime de provocari. Vedeta s-a confruntat și cu probleme de sanatate in urma cu cateva luni, atunci cand a ajuns pe mainile medicilor. Soția artistului spune ca și-a facut planuri pentru primele zile din acest an, cand vor pleca in vacanța.

- Andreea Marin, 49 de ani, a slabit spectaculos. Vedeta s-a fotografiat intr-o pereche de pantaloni mulați cu care și-a impresionat fanii. „Am slabit 16 kilograme. Mai am 3-4 kilograme de dat jos. Nu vreau mai mult. Am ajuns aproape la greutatea din liceu, deci nu vreau sa exagerez. Important este sa…

- Alina Pușcaș, in varsta de 38 de ani, a fost intotdeauna preocupata de felul in care arata, astfel ca a incercat cateva diete și și-a schimbat total stilul alimentar, pentru a avea o silueta de vis. Vedeta de la Antena 1 a reușit sa slabeasca șase kilograme intr-un timp record.Alina Pușcaș și-a dorit…

- Alina Pușcaș a urmat „dieta 333” pe care a ținut-o și in urma cu trei ani, dupa ce a aflat de ea de la Monica Anghel. Prezentatoarea TV spune ca iși dorea sa mai scape de cateva kilograme, ceea ce s-a și intamplat.

- Amalia Nastase a renunțat la diete. Intr-un interviu pentru Star Matinal fosta soție a lui Ilie Nastase a explicat de ce a luat aceasta decizie, potrivit Spynews.ro . Adevarul este ca timpul joaca un rol foarte important. I-a fost mai ușor in pandemie, spune, insa acum, are agenda plina. Soluția? A…

- Andreea Marin a luat o decizie radicala in urma cu ceva timp și a decis sa scape de cateva kilograme in plus. Vedeta a reușit sa dea jos 15 kilograme, iar acum arata superb. Iata mai multe imagini cu noua silueta a ”Zanei Surprizelor”!

- Andreea Marin este o persoana sincera, care de fiecare data cand are ocazia ii sfatuiește pe fanii ei cu diverse lucruri despre viața de zi cu zi. De aceasta data, vedeta a oferit sfaturi pentru femeile care se afla in relații toxice. Iata ce i-a atenționat pe barbați!

- Andreea Marin, in varsta de 49 de ani, a reușit sa scape de 15 kilograme dupa o vizita la medic. Vedeta incepuse sa se miște din ce in ce mai greu și abia mai putea respira. Acum, arata și se simte mult mai bine.„Ma mir ca am avut aceasta ambiție, insa mi-am impus (...) La nivel fizic. Am fost la medic…