- Cel mai așteptat film al lui Selly s-a lansat in cinematografele din Romania. In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru Antena Stars, vloggerul a dezvaluit suma pe care a trebuit sa o scoata din buzunar pentru ca pelicula "Buzz House" sa fie una de succes.

- Puya este foarte mandru de realizarile lui, iarrecent le-a aratat fanilor ca muncește pentru casa de la țara. Artistul lucreaza din greu pentru locuința visurilor lui. Iata cum arata casa de la țara a celebrului cantareț!

- Oana Radu și-a cumparat o noua locuința dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Cei doi dețin impreuna un apartament pe care nu l-au imparțit inca, artista spune ca lasa totul pe mana justiției, caci și-a dat fostul soț in judecata. Dupa patru ani de relație, Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit,…

- Inna (37 de ani) și-a cumparat un apartament de lux pe malul Marii Negre, intr-un imobil cu 15 etaje și cu toate facilitațile posibile: sala de fitness, piscina și salina. In bloc stau și alte vedete.Apartamentul este situat intr-un bloc cu priveliște spre Marea Neagra și lacul Siutghiol. La parterul…

- Alexia Eram, in varsta de 23 de ani, iși caștiga singura banii de cațiva ani. Fiica Andreei Esca a dezvaluit cum iși cheltuiește banii pe care ii face și recunoaște ca investește in genți și pantofi de la brand-uri de lux.Andreea Esca și-a invațat copiii sa fie cumpatați și sa nu arunce cu banii pe…

- Alexia Eram spune ca a fost invațata din copilarie sa nu dea toți banii pe lucruri scumpe, iar in prezent, fosta concurenta de la America Express marturisește ca procedeaza la fel. Chiar și așa, spune ca nu ezita sa dea banii atunci cand vine vorba de genți și pantofi.

- Dupa o lunga perioada sacrificii financiare, Bianca Dragușanu a reușit sa-și indeplineasca multe dintre visele sale, printre acestea numarandu-se și achiziționarea unui apartament luxos in Dubai. Cu toate acestea, vedeta a decis ca este momentul sa iși indrepte atenția catre alte obiective și sa iși…

- Bianca Dragușanu vrea profit pe apartamentul pe care și l-a achiziționat in Dubai inca din stadul de construcție. 450.000 de euro a dat pe el și acum, cand in sfarșit e gata, iși dorește sa il vanda. ”De mai bine de doi ani sunt proprietara unui apartament pe care l-am cumparat in Dubai. Acum este gata…