Accident în județ: Un autoturism s-a răsturnat, două persoane consultate de echipajele medicale Accident in aceasta dimineața in localitatea Bunești din județul Cluj. Un autoturism s-a rasturnat, doua persoane au fost consultate de echipajele medicale. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Bunești. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism rasturnat pe plafon in afara parții carosabile, fara ocupanți in acesta” precizeaza ISU Cluj. Doi barbați, cu varste cuprinse intre 30 zi 50 de ani, in stare de conștiența și cooperanți… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

