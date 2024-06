Un milionar în criptomonede din Cluj-Napoca, bătut de doi tâlhari care au intrat peste el în apartament Un barbat de 32 de ani, din Cluj-Napoca, care are mai multe afaceri cu criptomonede, a fost batut crunt de doi indivizi cu cagule pe fața, care au intrat peste el in casa, marți noapte, 18 iunie. Barbatul s-a luptat cu talharii, iar cand a strigat dupa ajutor, atacatorii au fugit. Poliția incearca sa-i identifice pe agresori, potrivit Antena3.Barbatul se afla acasa in momentul in care hoții au intrat in apartamentul sau. Potrivit sursei citate, acesta le-a deschis ușa, crezand ca este o prietena pe care o aștepta.Atunci, el a fost luat la bataie de indivizi, iar cand a reușit sa fuga pe balcon… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

