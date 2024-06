Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a delarat luni ca miercuri Coalitia va stabili data alegerilor prezidentiale. Nicolae Ciuca a spus ca liderii coaliției „nu au apucat sa discute concret și detaliat”. Pana acum fusese inaintata luna septembrie, data asupra careia PSD insista, in timp ce PNL susține ca alegerile…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat luni, 17 iunie, ca miercuri coalitia stabileste data alegerilor prezidentiale, precizand ca urmeaza sa aiba loc o analiza trebuie in interiorul coalitiei, relateaza News.ro.Intrebat la Senat despre data alegerilor prezidentiale, in conditiile in care PSD doreste…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, luni, la Senat, despre discutiile de la ultima sedinta a conducerii partidului, la Brasov, in care s-a discutat inclusiv despre o posibila iesire de la guvernare a PNL. ”Sunt opinii si opinii, dincolo de toate acestea este nevoie de o abordare cat se…

- Presedintele PNL a fost intrebat la Senat despre data alegerilor prezidentiale, in conditiile in care PSD doreste ca acestea sa aiba loc in septembrie iar PNL sa se organizeze la termen, in iarna.”Este adevarat ca atunci cand am discutat calendarul alegerilor, s-a convenit, fara sa fie formalizat, ca…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca a declarat vineri ca motivul pentru care PNL pune in discuție decizia inițiala de organizare in septembrie a alegerilor prezidențiale e suprapunerea peste inceperea anului școlar. ”Tot ce se va decide vizavi de data alegerilor se va decide in coaliție. Cand vine vorba…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti, dupa intalnirea cu liderul PSD Marcel Ciolacu, ca PNL va avea propriul candidat la prezidentiale si urmeaza sa stabileasca in forurile de conducere ale partidului nominalizarea. El a precizat ca a discutat cu liderul PSD despre formarea de majoritati…

- Presedintele PNL a declarat la un post TV, citat de news.eo, ca in acest moment partidul este in crestere si se asteapta la un scor mare la alegerile din 9 iunie. ”Eu cred intr-un scor mare, pentru ca asa cum arata sondajele in momentul de fata, PNL are un trend de crestere, pentru ca cetatenii au…

- Deputații se intrunesc intr-o noua ședința astazi, 16 mai. Pe ordinea de zi figureaza 21 de proiecte, printre care și proiectul de hotarare privind desfașurarea referendumului republican constituțional.