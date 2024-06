Stiri pe aceeasi tema

- Cum a contribuit Asociația The Da Vinci System, alaturi de Colegiul Național „Mihai Viteazul” și Colegiul Tehnic Turda la formarea generației tinere de viitori meseriași, aici la Turda? ScienceBox a

- Profesorii și elevii din Romania vor avea o zi libera in data de 5 iunie, in premiera la nivel național, pentru a marca Ziua Invațatorului 2024. Aceasta decizie vine ca rezultat al negocierilor din noul contract colectiv de munca in sectorul educațional, care a fost semnat in urma grevei generale din…

- Vestea cu pensionarea profesorului Iohannis a atras atenția mai mult din cauza marimii ei. Dupa nu știu ciți ani de munca, i s-o fi cuvenind ceva. Nu fac parte dintre cei interesați sa afle cit, deși situația sa de personaj platit de la buget stirnește o asemenea intemeiata curiozitate. Cu ani in urma,…

- Președintele Klaus Iohannis si-a depus cererea de pensionare din invațamant, pentru limita de varsta. Astfel, postul de profesor de Fizica de la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” a devenit vacant dupa 27 de ani – scrie antena3.ro. Citește și: Pitești: Cum vor funcționa piețele agroalimentare…

- Elevii romani au ajuns in finala impreuna cu alte doua echipe din Statele Unite si, respectiv, Africa de Sud. Tot in marea finala a ajuns si o alta echipa din Romania – cea a Colegiului „Mihai Viteazul" din Ploiesti, care si anul trecut a reprezentat tara noastra la competitia din Statele Unite. Anul…

- Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizeaza, in saptamana 15-18 aprilie 2024, in colaborare cu cu unitațile de invațamant preuniversitar și autoritațile publice locale din municipiile județului Cluj, Targuri ale ofertelor educaționale, in vederea promovarii ofertei educaționale pentru anul școlar…

- Gheorghe Urzica, elev de la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda, premiul intai la olimpiada județeana de engleza și calificare la faza naționala cu nota 10.00. Elevii de la CNMV au obținut rezultate deosebite la fazele județene ale olimpiadelor școlare, iar performanțele lor mențin municipiul Turda…

- In ultimii ani, piața muncii din Romania a suferit numeroase schimbari, provocate atat de evoluția tehnologica cat și de dinamica social- economica globala. Prin urmare, cautarea unui loc de munca a devenit o sarcina tot mai complexa, care necesita informații actualizate și o buna ințelegere a pieței.…