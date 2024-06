Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo București a sarbatorit caștigarea celui de-al 21-lea titlu de campioana la handbal masculin, dupa ce a invins-o miercuri la Sala Polivalenta Dinamo pe CSM București (37-21) și a terminat Liga Zimbrilor neinvinsa (24 de victorii și doua remize). „Dulaii” au avut un nou sezon in care s-au impus…

- In stagiunea 2023 2024, CSM Constanta se mandreste cu o calificare in Top 16 EHF European League si cu medalii de argint in Liga Zimbrilor si in Cupa Romaniei. CSM Constanta, vicecampioana Romaniei la handbal, a facut un meci mare si in finala Cupei Romaniei, conducand ostilitatile mai mult de 45 de…

- CSM Constanta a invins, sambata, formatia Minaur Baia Mare, scor 29-24 (10-11), in prima semifinala a Cupei Romaniei, o reeditare a finalei din sezonul trecut.In cea de-a doua semifinala se vor confrunta campioana Dinamo Bucuresti si CSM Bucuresti, scrie news.ro.

- Miercuri, 15 mai, incepand cu ora 18:00, vor avea loc doua restanțe din runda a 25-a a Ligii Naționale de handbal masculin: Minaur Baia Mare – CSU Suceava și CSM Constanța – Dinamo București (FOTO, afiș de meci). Etapa a 26-a, ultima, a Ligii Naționale de handbal masculin, „Liga Zimbrilor", va incepe…

- Portarul George Șelaru va evolua incepand din sezonul viitor pentru formația CSU Suceava. Șelaru (36 ani) a evoluat timp de patru sezoane pentru Potaissa Turda, caștigand impreuna cu Potaissa Turda medalii de argint și bronz in Liga Zimbrilor. De-a lungul carierei, Șelaru a mai evoluat pentru CSM Medgidia,…

- Tragerea la sorti pentru Turul 3 sferturi de finala din Cupa Romaniei a avut loc astazi, 28 martie 2024, la sediul Federatiei Romane de Handbal. Pentru CSM Constanta sortii au decis ca urmatoarea adversara din competitie sa fie Steaua Bucuresti, echipa pe care echipa de pe litoral o va intalni intr…