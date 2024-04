Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu și-a cumparat o noua locuința dupa divorțul de Catalin Dobrescu. Cei doi dețin impreuna un apartament pe care nu l-au imparțit inca, artista spune ca lasa totul pe mana justiției, caci și-a dat fostul soț in judecata. Dupa patru ani de relație, Oana Radu și Catalin Dobrescu s-au desparțit,…

- Procurorii au dispus trimiterea in judecata a unei femei de 36 de ani, din Craiova, acuzata ca a furat 23.400 euro și bijuterii din locuința unui barbat de 76 de ani. Potrivit oamenilor legii, femeia a intrat in locuința barbatului cu ajutorul unei chei potrivite. Femeia, care este fiica concubinei…

- Lovitura grea pentru celebrul Victoraș Micula! Cunoscutul milionar a fost condamnat la inchisoare, dupa ce ar fi transportat arme și muniție in propria locuința. Cu atat mai mult, el ar fi tras cu o arma letata de pe un pod din Oradea. Decizia luata de judecatori.

- Romica Țociu a vorbit despre situația financiara a familiei lui. Actorul in varsta de 62 de ani nu are grija banilor, soția Nicoleta, alaturi de care are doi copii, se ocupa de tot. De aproape 30 de ani, Romica Țociu e casatorit cu Nicoleta, soția lui care acum cațiva ani a trecut printr-o perioada…

- Alexia Eram, in varsta de 23 de ani, iși caștiga singura banii de cațiva ani. Fiica Andreei Esca a dezvaluit cum iși cheltuiește banii pe care ii face și recunoaște ca investește in genți și pantofi de la brand-uri de lux.Andreea Esca și-a invațat copiii sa fie cumpatați și sa nu arunce cu banii pe…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Cuza de la Noaptea Tarziu a facut o marturisire cu care și-a surprins fanii. Artistul a vorbit despre cum iși gestioneaza banii. Iata ce declarații a facut celebrul cantareț!

- In 1999, Gabriel Casaneanu lucra ca barman intr-un club din Irlanda. Viața i s-a schimbat complet, in momentul in care a decis sa joace la loto. Cu doar o lira jucata, romanul a caștigat 1,1 milioane de lire irlandeze (aproximativ 1,4 milioane de euro).

- Brigitte Pastrama a decis sa se mute in Dubai in 2023, impreuna cu fiica ei, Sara. Vedeta a cumparat o casa pe care a mobilat-o dupa preferințele sale, iar prețul platit a fost unul pe masura.