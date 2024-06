Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a hotarat suplimentarea, cu circa 2,7 mld. lei, a bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI). Pe fondul investițiilor masive in proiecte de infrastructura mare, ministerul a resort a cheltuit, in doar 5 luni, sumele alocate pentru intregul an.

- Datele preliminare pentru execuția bugetara aferente lunii mai a acestui an arata stabilirea unui nou record pentru investițiile publice și, in egala masura, o stagnare a avansului deficitului bugetar, cu o valoare mai mica de 5%, ținta asumata de Guvernul condus de Marcel Ciolacu pentru acest an.

- Datele preliminare pentru execuția bugetara aferente lunii mai a acestui an arata stabilirea unui nou record pentru investițiile publice și, in egala masura, o stagnare a avansului deficitului bugetar, cu o valoare mai mica de 5%, ținta asumata de Guvernul condus de Marcel Ciolacu pentru acest an. Prin…

- Investițiile publice fara precedent asumate de Guvernul condus de Marcel Ciolacu au dus Romania in topul european al creșterii economice și la o valoare fara precedent a Produsului Intern Brut (PIB).

- Investițiile productive din Romania au fost de aproape 27% din Produsul Intern Brut (PIB), o suma record direcționata de catre Guvernul condus de Marcel Ciolacu care plaseaza țara noastra pe locul doi la nivel european. Politicile PSD de incurajare a producției locale și a investițiilor record in infrastructura…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a facut din investițiile fara precedent motorul dezvoltarii țarii, iar Romania se afla, constant, intre țarile din Uniunea Europeana cu cele mai mari creșteri ale producției industriale și ale economiei.

- Nicolae Ciuca, președintele Senatului și al PNL, anunța ca Agenția S&P a reconfirmat ratingul suveran al Romaniei și subliniaza ca decizia agenției de rating “vine pe fondul situației economice solide, construite de guvernarea liberala”. Este de amintit faptul ca, acum un an, funcția de premier a fost…

- Investițiile publice introduse de Guvernul PSD au atins, in 2023, o valoare record de 101 miliarde de lei, adica peste 20 de miliarde de euro. Pentru 2024, valoarea prognozata a acestora este de peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene, ceea ce reprezinta echivalentul…