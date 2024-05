Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistii romani Ronald Gavril si Flavius Biea au cucerit centurile WBC Latino, vineri seara, in cadrul galei Boxing Fighting Championship 5, desfasurata in Sala Polivalenta din Craiova, potrivit Agerpres.

- Mihai Neșu și soția lui, Maria, au divorțat in 2012, la catva luni dupa ce fostul fotbalist a suferit accidentul in urma caruia a ramas paralizat. Fosta lui partenera a fost acuzata ca l-a parasit, iar Mihai Neșu spune ca, de fapt, el și-a dorit divorțul.

- Au trecut cateva luni bune de zile de cand Dinu Maxer și Magdalena Chihaia traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Dupa ce a divorțat de Deea Maxer, și a suferit enorm dupa desparțire, iata ca artistul și-a gasit fericirea in brațele coregrafei. Invitați in platoul Star Matina, cei doi au facut dezvaluiri…

- Ori de cate ori a avut perioade mai proaste, Oana Lis a demonstrat ca este o femeie puternica și de fiecare data a reușit sa o scoata la capat. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Xtra Night Show, soția lui Viorel Lis a vorbit despre momentele in care s-a confruntat cu depresia.

- Solistul The URS, pe numele sau real Gheorghe Scurtu, a cucerit fanii din Romania. Moldoveanul originar din Singerei, Republica Moldova, a devenit cunoscut odata cu lansarea piesei „Taramul interzis”, care a adunat peste 13.000.000 de vizualizari pe Youtube. Deși il știe toata lumea, soția lui prefera…

- Diana Matei și Marian Cleante sunt impreuna de ani buni și au impreuna un fiu. Chiar daca astazi au o familie frumoasa, la inceput, lucrurile nu au stat chiar așa. Artista iși aduce aminte de perioada in care parinții ei nu au fost de acord cu relația lor.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Luis Gabriel a vorbit despre jocurile de noroc. Cantarețul de manele a recunoscut ca obișnuiește sa-și incerce norocul. Artistul a vorbit despre despre acest subiect mai puțin știut din viața lui. Iata ce declarații a facut soțul lui Haziran!

- Constantin Enceanu și Angelica, soția acestuia, probleme cu legea. De ce sunt chemați cei doi parteneri in fața magistraților in calitate de "parați". Cantarețul mai are un proces pe rol, dupa ce a decis sa dea in judecata „ Ansamblul Maria Tanase” din Craiova, condus de colega sa, Niculina Stoican.