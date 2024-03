Stiri pe aceeasi tema

- Detalii neștiute din culisele show-ului Te Cunosc de Undeva. Ce se se intampla in spatele camerelor de filmat și nu se vede la TV. Prin ce peripeții a trecut prezentatorul Star Matinal, Dima Trofim, la filmari.

- Inchiriere cabinete medicale in clinica medicala Turda, strada Mircea cel Batran, nr. 1, ultracentral. Cladirea deține: 9 cabinete/sali de tratament, lift, wi-fi, sistem de securitate și supraveghere, sistem ventilație racire/incalzire, boxa curațenie, sali de așteptare, spațiu cu destinație medicala.…

- Cetațeanul italian care a fost filmat in timp ce sarea dintr-un balcon in altul, la un bloc de pe Calea Dorobanților, a fost internat la Clinica de Psihiatrie. Acesta a intrat marți dimineața in scara unui bloc de pe Calea Dorobanților, fara nicio ținta precisa a batut la mai multe uși și a intrat…

- Un tanar din Argeș a fost trimis in judecata pentru ultraj raportat la loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. A atacat cu agresivitate un polițist local, iar in urma loviturii acesta a murit la spital, dupa doua saptamani.

- Adriana Bahmuțeanu și-a gasit puterea și a vorbit despre momentele in care a fost traumatizata de primul ei soț. Vedeta susține ca barbatul nu a mai ținut cont de nimic și i-a pus pistolul la tampla. Bruneta a trecut prin clipe de coșmar din cauza relației toxice pe care a avut-o.

- FCSB și Farul s-au duelat pe Arena Naționala, in derby-ul etapei a 23-a din Superliga, meciul terminandu-se la egalitate, 1-1, dupa ce gazdele au marcat in prelungiri. 1. S-a razgandit Becali sau Charalambous și Pintilii au fost mai tari? In victoria cu Universitatea Craiova, FCSB l-a pierdut pe golgheterul…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, din nou impreuna in acest weekend. Fiica lor cea mare, Carolina, a implinit sambata, pe 13 ianuarie, 10 ani, iar artista și-a dorit ca la petrecere sa fie prezent și tatal fetițelor, atunci cand fostul soț a venit și cu un buchet de flori pentru fosta partenera.