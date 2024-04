Stiri pe aceeasi tema

- Zece perchezitii au avut loc intr-un dosar de inselaciune si fals informatic dupa ce noua persoane ar fi pretins ca sunt maicute, pacalind mai mulți oameni. Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu de peste 250.000 de lei in aceasta cauza. Perchezițiile s-au facut recent, in județele Vrancea, Galați…

- Potrivit unui comunicat de presa DIICOT, oficialii au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a trei inculpați și aplicarea masurii controlului judiciar fața de un altul. Aceștia sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de instigare la trafic internațional de droguri de risc, trafic…

- Florin Salam a fost saltat de polițiști in aceasta dimineața și dus la audieri, intr-un dosar in care este cercetat pentru inșelaciune. Cantarețul de manele ar fi primit bani de la anumite persoane pentru a merge sa cante la evenimentele lor, dar in cele din urma nu și-a mai onorat promisiunile și nici…

- Politistii din Constanta fac 15 perchezitii intr-un dosar in care un barbat este acuzat ca a facut interventii chirurgicale estetice in urma carora zece persoane ar fi fost mutilate. Prejudiciul in dosar este de aproape doua milioane de euro.

- Trei tineri au fost reținuți de catre polițiștii clujeni și mai apoi arestați preventiv de judecatori, dupa ce au spart mai multe case din Gilau. Prejudiciul a fost recuperat doar parțial. Cei trei indivizi funcționau ca un adevarat grup infracțional organizat pentru a sparge imobilele oamenilor. „La…

- Patru romani din județele Dolj și Teleorman au fost obligați sa lucreze, timp de doi ani, in Spania și Franța. Polițiștii din Spania au reținut trei persoane de origine romana, suspectate ca i-au exploatat pe cei patru. Trei persoane de origine romana au fost retinute de Politia Nationala din Spania,…

- Cooperarea internationala declansata de un val de crime intre bande in Grecia a ajutat la dezmembrarea unei retele criminale - din care faceau parte inclusiv romani - acuzate de peste 60 de crime in Europa in ultimul deceniu, a declarat vineri politia elena, relateaza AFP.