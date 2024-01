Stiri pe aceeasi tema

- Deși parea ca lucrurile s-au mai calmat, nici vorba de așa ceva! Scandalul continua intre Daniel Onoriu și Isabela, inca soția lui. Femaia a ajuns la secția de poliție, de urgența, in aceste zile și a depus o alta plangere impotriva barbatului. Motivul pentru care a cerut din nou ajutorul oamenilor…

- Nikita susține ca nu poate sa mearga, dupa ce a fost batuta de mai mulți barbați in Centrul Vechi! Vedeta este de parere ca autoritațile nu iși fac treaba in acest caz. Ce a marturisit blondina, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Adriana Bahmuțeanu intervine in scandalul momentului! Vedeta, invitata in platoul Star Magazin, a vorbit despre cazul lui Florin Salam. Manelistul este acuzat de o tanara in varsta de 23 de ani ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel.

- Saveta Bogdan intervine in scandalul momentului dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican. Interpreta de muzica populara a facut declarațiile momentului, pentru Antena Stars, in privința celor doua colege de scena. Iata cum vede cantareața aceasta situație!

- Alina Sorescu a facut primele declarații, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa decizia magistraților. Vedeta a dezvaluit cum vor arata sarbatorile de iarna din acest an pentru ea. Iata unde iși vor petrece vacanța cele doua fetițe pe care Alina Sorescu și Alexandru…

- Intr-o ediție recenta a emisiunii pe care o prezinta la Antena Stars, Gabriela Cristea a avut un derapaj surprinzator. Prezentatoarea de televiziune nu a mai ținut cont de nimic și a folosit cuvinte uimitoare in cadrul programului. Acuzațiile ce i-au fost aduse din nou de catre Viperele Visele. Scandalul…

- Cantareața Daniela Gyorfi a dat o replica ferma haterilor, dupa ce a fost criticata pentru o apariție in public. Vedeta și-a exprimat opinia cu privire la critici și a subliniat importanța libertații de exprimare artistica.

- Nicoleta Dragne se confrunta cu probleme dupa ce a anunțat pe rețelele de socializare ca și-a pierdut cainele. Vedeta susține ca este sunata și harțuita. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.