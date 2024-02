Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Isabela și Daniel Onoriu este departe de a se termina. Dupa ce a facut publice dovezile prin care demonstreaza ca a fost batuta cu bestialitate, inca soția fostului pilot se simte harțuita de fostul ei partener. Iata declarațiile oferite de Isabela Onoriu, in urma cu puțin timp, in…

- Viața pe scena este frumoasa, dar și grea. Aurelian Temișan și Monica Davidescu impart atat scena, cat și casa, de 29 de ani. Care este secretul unei casnicii fericite și a unei iubiri ca in filme. Iata declarațiile exclusive facute de juratul de la Te cunosc de undeva, pentru Antena Stars!

- Lora susține ca nu a visat-o niciodata pe mama ei de cand a murit. Vedeta a avut o relație foarte frumoasa cu femeia care i-a dat viața și mereu s-au ințeles din priviri. Ce a marturisit cunoscuta cantareața, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Alina Pușcau, in varsta de 42 de ani, este unul dintre cele mai apreciate modele. Vedeta a facut furori la lumea mondena internațioanala, iar cel care a cerut-o de soție a fost nimeni altul decat Vin Diesel. Deși a avut o viața așa cum a vrut, actrița cu a fost scutita de probleme.Ei bine, Alina Pușcau…

- In cursul acestei zile, Isabela și Daniel Onoriu s-au intalnit din nou in instanța. Cei doi se afla la Judecatoria din Sectorul 1, loc unde are loc poate cel mai mediatizat proces de divorț din showbiz-ul romanesc. Iata ce se intampla, dar zice declarații a facut vedeta, in urma cu puțin timp, in cadrul…

- Nea Marin a dezvaluit care este secretul casniciei fericite alaturi de soția lui, femeia in brațele caria și-a gasit liniștea de 45 de ani. Celebrul coregraf are toate motivele sa se considere un barbat implinit. Ce a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Deși a luptat sa demonstreze ca nu are nimic in comun cu personajul din „Dallas“, viata actorului Larry Hagman, pare croita dupa cea a lui J.R., personajul controversat din serialul-fenomen al anilor 80.

- In exclusivitate pentru Star Magazin de la Antena Stars, Laurențiu Duța a vorbit despre care a fost cel mai greu moment din viața lui, dar și cum a trecut peste. Iata ce declarații a facut artistul de la 3 Sud Est!