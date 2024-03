Stiri pe aceeasi tema

- Gelozia l-a impins pe un barbat din Galați, aflat in inchisoare, sa ii denunțe la Politie atat pe soția lui, cat și pe presupusul ei amant, un fost prieten de-ai lui, partener de infracțiuni.

- Procurorii din Aiud au cercetat timp de aproape trei ani un barbat care a taiat un arbore de pe proprietatea statului pentru a-și incalzi familia. Valoarea prejudiciului constatat a fost de doar 204 lei.

- Dupa ce ieri matușa lui Daniel Onoriu a facut o serie de dezvaluiri despre scandalul dintre fostul pilot și inca soția sa, Isabela, acuzand printre altele ca fostul avocat al celebrei familii il starnea impotriva lui Daniel Onoriu, aceasta vine cu o noi declarații, exclusiv pentru Antena Stars.

- Daniel Onoriu vine cu o prima reacție, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa acuzațiile pe care inca soția sa, Isabela, i le aduce. Femeia susține ca e harțuita zi de zi de barbat, prin postarile pe care le face pe rețelele de socializare. Invitata in direct la Xtra Night Show, Isabela a clarificat…

- Isabela Onoriu face acuzații grave la adresa inca soțului ei, dupa ce barbatul a postat mai multe videoclipuri și imagini in care spune ca fosta lui partenera i-ar fi furat banii și i-ar fi vandut casa. In prezent, femeia spune ca a ajuns la capatul puterilor și ca a apelat la ajutorul unui psiholog.

- Deși parea ca lucrurile s-au mai calmat, nici vorba de așa ceva! Scandalul continua intre Daniel Onoriu și Isabela, inca soția lui. Femaia a ajuns la secția de poliție, de urgența, in aceste zile și a depus o alta plangere impotriva barbatului. Motivul pentru care a cerut din nou ajutorul oamenilor…

- Isabela Onoriu și inca soțul ei, Daniel, sunt in plin scandal in procesul de divorț, dupa ce in 2022 au inaintat actele pentru a se separa. Deși pilotul de curse marturisea de multe ori ca cei șase ani de iubire cu inca soția lui au fost frumoși, iata ca lucrurile nu au stat chiar așa. Am intrat in…