- Rapid a invins FCU Craiova, scor 4-3, in runda #22 din SuperLiga. Dragoș Albu (22 de ani), mijlocașul oltenilor a fost extrem de suparat la finalul meciului. Chiar daca oltenii conduceau cu 3-1 in minutul 75, aceștia nu au reușit sa securizeze rezultatul, iar giuleștenii au intors scorul și au reușit…

- Echipa de volei feminin CSO Voluntari a fost invinsa marti, pe teren propriu, de formatia italiana Igor Novara, scor 3-0, in mansa retur din sferturile de finala ale Challenge Cup.Scorul pe seturi a fost 25-17, 25-18, 25-20, potrivit news.ro. In tur, Igor Novara a castigat cu scorul de 3-1,…

- U-BT Cluj-Napoca a reușit sa obțina cel mai mare punctaj in acest sezon, invingand CSM Galați cu 120-84 sambata seara, pe teren propriu, in etapa a 16-a a Ligii Naționale de baschet masculin. Emanuel Cațe, inregistrand 25 de puncte și 7 recuperari, impreuna cu Mihai Marius Maciuca, care a adunat 16…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (0-1), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Superligii de fotbal.CFR a deschis scorul prin Panagiotis Tachtsidis (32), cu un sut la colt, conform Agerpres. Sepsi OSK a reusit sa intoarca scorul in ultima…

- Penultima etapa a grupelor Conference League a adus victoria echipei antrenate de Razvan Lucescu, PAOK Salonic, scor 2-1 pe terenul nemților de la Frankfurt. Ambele echipe și-au asigurat calificarea.

- Naționala Romaniei s-a calificat pentru a treia oara in penultimul act al unei Cupe Mondiale de minifotbal, dupa ce au reușit sa invinga naționala Emiratelor Arabe Unite cu scorul de 2-0. Ambele goluri au fost marcate in prima repriza, iar in cea secunda, nu au reușit sa mai marcheze, insa au menținut…

- Internaționalul roman Nicolae Stanciu a marcat pentru formația saudita Damac, care a fost invinsa cu scorul de 6-5 de Al-Khaleej, in Cupa Regelui. Stanciu a egalat in minutul 33, cu o lovitura libera executata magistral din marginea careului, dupa ce Al-Khaleej deschisese scorul in minutul 27. ????????…