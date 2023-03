Stiri pe aceeasi tema

- „E un soc puternic in piata. Sunt milioane de clienti ai Euroins care in perioada urmatoare trebuie sa schimbe polita, trebuie sa mearga la alta companie. Evident ca aceasta schimbare poate sa creeze perturbari in piata. Si atunci, intr-o astfel de situatie, mi se pare justificat ca pentru o perioada…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va incasa aproximativ 2 milioane de lei de la Ministerul Educației, dupa ce toate cele șapte proiecte depuse de catre Politehnica ieșeana pe domeniile din Fondul de Dezvoltare Instituționala au fost aprobate pentru finanțare. La majoritatea domeniilor,…

- Asa cum am anticipat pe 17 ianuarie, in articolul "Lupta la baioneta pentru banii municipalitatii. Cat vrea fiecare club sportiv?", echipele sportive locale au inceput sa se bata intre ele pentru a aspira cat mai multe fonduri publice. Asta si pentru ca gruparile iesene nu sunt in stare sa produca fonduri…

- A devenit tradiție ca Unirea sa inceapa perioada de pregatire, fie vara, fie iarna, cu un amical contra concitadinei Abatorul. La fel s-a intamplat și sambata, 21 ianuarie 2023, cand formația antrenata de Costel Enache și-a etalat, cum era de așteptat, superioritatea. Enache a inceput meciul in formula:…

- Saptamana aceasta v-am informat despre solicitarile de finantare ale cluburilor sportive iesene depuse la Consiliul Local Iasi. Clubul Primariei, CSM 2020, doreste 31 de milioane lei (6,2 milioane euro), clubul de fotbal Politehnica solicita 10 milioane lei (2 milioane euro), CS Politehnica - care asteapta…

- Iasul fierbe in aceste zile, cand se incearca adoptarea bugetului local pentru anul in curs. In febra de la Palatul Roznovanu au intrat si cluburile sportive iesene. Cum marea lor majoritate au fost incapabile de a atrage fonduri consistente din sponsorizari sau activitati proprii, acestea incearca…