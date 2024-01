Spitalul Victor Babes din Craiova a lansat in licitatie publica un contract foarte costisitor prin care vrea sa asigure materialele sanitare pentru urmatorii doi ani. Valoarea acestor materiale poate ajunge, in total, la 14.741.708 de lei, fara TVA, insa poate fi si mai mica, in functie de necesitatile spitalului. Spitalul Clinic Victor Babes vrea sa se asigure ca o sa aiba la dispozitie toate materialele sanitare de care are nevoie in urmatorii doi ani. Asa ca a scos la licitatie un megacontract, mai precis un acord-cadru, prin intermediul caruia vrea sa aiba la dispozitie un furnizor sau mai…