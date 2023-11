Spitalul Județean Târgu Jiu încadrează medici prin transfer Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu și-a propus sa aduca medici prin transfer de la alte unitați medicale. Este cea mai rapida varianta de a completa posturile libere cu personal calificat. Sunt multe secții unde lipsesc medici, fie ca s-au pensionat, fie ca au plecat in mediul privat sau la spitale de stat din alte zone. Administrația Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu ocupa prin transfer doua posturi de medic la Secția Pediatrie și la Secția Cardiologie. La Secția Pediatrie este disponibil un post de medic specialist, iar la Secția Cardiologie de un post de medic primar. Transferurile… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

