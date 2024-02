Spitalul Clinic de Boli Infecțioase a obținut avizul Ministerului Sanatații pentru suplimentarea liniilor de garda aprobate cu cate o linie de garda continua in specialitațile Radiologie și Imagistica Medicala, respectiv Medicina de laborator. Cele doua linii de garda continua sunt necesare in contextul in care spitalul a obținut deja avizul Ministerului Sanatații pentru inființarea unui Compartiment de Primiri Urgențe de Specialitate, accesul permanent la examinarile realizate in cele doua laboratoare din cadrul unitații sanitare fiind necesar atat pentru persoanele internate, cat și pentru cele…