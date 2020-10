Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara a crescut capacitatea de internare a pacientilor infectati cu noul coronavirus, prin reorganizarea Sectiilor de Pneumologie 1 si 2. Astfel, au fost trecute in zona rosie COVID-19 mai multe saloane, care numara in total 45 de paturi, numarul total de paturi alocate pentru acesti bolnavi fiind de 181.

“Avand in vedere numarul din ce in ce mai mare de cazuri de infectie cu SARS-CoV-2, am fost nevoiti sa refacem circuitele in intreg spitalul. Am reorganizat zona rosie si am crescutde. Mai bine de jumatate…