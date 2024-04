Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Iași! O fetița in varsta de patru ani a ajuns in stare grava, la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, dupa ce a cazut intr-un iaz. Potrivit informațiilor, micuța a fost resuscitata de medici, iar acum este in coma și lupta sa traiasca.

- Un accident stupid a dus la decesul unui copil in varsta de 11 ani dintr-o comuna clujeana. Medicii s-au luptat sa-i salveze viața insa totul a fost in zadar. O tragedie s-a abatut asupra unei familii din comuna clujeana Bobalna, un copil de 11 ani murind la spital, la cateva zile dupa ce a suferit…

- Fetita a fost internata in urma cu o luna la Spitalul de Copii din Iasi, dupa ce a fost spalata pe cap cu o substanta folosita la deparazitarea animalelor. Fetita a ajuns in stare critica la spital, medicii fiind rezervati inca din momentul internarii asupra sanselor de supravietuire. Ea a intrat ulterior…

- Una dintre cele doua fetite din comuna Lungani care au fost spalate pe cap cu o substanta toxica a murit, miercuri, la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iasi. Fetitele de trei ani, respectiv patru ani, s-au intoxicat cu o substanta toxica in urma cu o luna. Ele au fost spalate pe cap cu o substanța…

- Fetița de patru ani, spalata pe cap de mama ei cu o substanța toxica, antiparazitara, pe 16 ianuarie, s-a stins din viața la Spitalul de Copii din Iași, dupa o luna de internare.„Dupa toate eforturile depuse de echipa de medici din ATI și Toxicologie, dupa aproximativ o luna de spitalizare, fetița intoxicata…

- Fetița in varsta de trei ani din județul Iași, intoxicata de monofosforat este intr-o stare generala extrem de grava și activitatea cerebrala este la cote minime, a informat, astazi, purtatorul de cuvant al Spitalului de Copii „Sfanta Maria” din Iași, Catalina Ionescu. Ea a adaugat ca pacienta este…