Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama , a criticat actuala administrație americana pentru raspunsul la epidemia de coronavirus, spunand ca unii oficiali „nici macar nu se prefac” ca ar rezolva problemele din competența lor. Intr-o rara condamnare publica a actualei administrații,…

- Autoritațile de la Beijing au ridicat tonul, marți, și au cerut Franței sa „anuleze” un contract de armament cu Taiwan , menționand ca o astfel de tranzacție cu insula condusa de un guvern rival ar putea „deteriora relațiile sino-franceze”. Guvernul comunist și-a exprimat „ingrijorarea profunda” la…

- Statele Unite nu au certitudine, dar exista "dovezi semnificative" privind raspandirea coronavirusului dintr-un institut de cercetare, afirma secretarul de Stat Mike Pompeo, in timp ce China a respins acuzatiile, catalogandu-le drept "denigratoare", anunța MEDIAFAX.Mike Pompeo a reiterat miercuri…

- China a publicat o animație scurta denumita „A fost odata un virus” în care ia în derâdere raspunsul Statelor Unite la pandemia COVID-19 folosindu-se de figurine de tip Lego pentru a reprezenta cele doua țari, relateaza Reuters.​Washingtonul și Beijingul se afla…

- Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut la 108.692 - cu 5.599 de cazuri noi, a anuntat Ministerul britanic al Sanatatii. Dar cifrele publicate zilnic de autoritatile sanitare britanice cuprind numai decesele din spitale, o metoda criticata pentru ca raman astfel necunoscute…

- China a facut apel vineri la unitate internationala in fata coronavirusului, dupa criticile formulate de presedintele francez Emmanuel Macron si de mai multe capitale occidentale privind gestionarea epidemiei de catre Beijing, potrivit AFP. Intr-un interviu aparut joi in Financial Times, presedintele…

- Deși nu avem o dovada incontestabila a unei legaturi intre cele doua, obezitatea este una din cele mai intalnite comorbiditați ale noului coronavirus.Impreuna cu bolile respiratorii și cardiovasculare, obezitatea este unul dintre principalii factori de risc pentru COVID-19. “Nu știm de ce, dar iese…

- China a anuntat luni 12 noi cazuri importate de coronavirus fata de doar patru interne, in momentul in care Beijingul inaspreste masurile de carantina pentru cei care vin din strainatate, scrie AFP.Citește și: Șeful spitalului central din Wuhan rupe tacerea: 'Mi s-a cerut sa nu spun nimanui,…