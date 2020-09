Spionaj: Bulgaria expulzează doi diplomați ruși Bulgaria va expulza doi diplomați ruși acuzați de parchet de spionaj militar, a anunțat miercuri ministerul bulgar al Afacerilor Externe, citat de AFP.



Acești diplomați culegeau din 2016 "informații privind proiectele de modernizare a armatei bulgare", potrivit parchetului.



Aceștia trebuie sa paraseasca Bulgaria într-un interval de 72 de ore.

Aceștia erau ajutați de doi bulgari care aveau acces la informații privind industria militara și care, în unele ocazii, erau platiți pentru serviciile lor, a adaugat parchetul.



Bulgaria, membra a NATO din 2004…

