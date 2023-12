Specialiştii ne recomandă să nu congelăm anumite legume: își pierd mineralele și vitaminele Specialistii ne recomanda sa nu congelam anumite legumeCongelatorul face posibila pastrarea pe termen lung a alimentelor, in loc sa petrecem ore intregi in bucatarie pentru a le conserva. Exista, insa, produse care nu pot fi congelate, pentru ca isi schimba calitatile si gustul, informeaza Rador Radio Romania. Potrivit expertilor, exista produse, care pot fi depozitate in congelator dupa cumparare si altele, care nu ar trebui congelate. Structura anumitor legume este distrusa prin inghetare si ca urmare a acestui proces, devin apoase si isi pierd savoarea, dar si minerale, vitaminele B si C. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

