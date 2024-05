Stiri pe aceeasi tema

- Bancilor li s-a ordonat sa organizeze aceste suspendari ale platilor pentru imprumuturile acordate militarilor si familiilor acestora, deoarece statul rus a incercat sa stimuleze oamenii sa lupte in ceea ce numeste ”o operatiune militara speciala” in Ucraina. Banca centrala a sugerat suspendarea platii…

- O asistenta a fost sancționata cu 10% din salariu pe o perioada de trei luni, in cazul fetițelor incurcate la externarea din maternitate Ploiești, in luna februarie a acestui an, a precizat joi, pentru Agerpres, Bogdan Nica, managerul spitalului.O ancheta interna a fost deschisa la Maternitatea din…

- Ghidul privind achizitiile urmareste, de asemenea, sa elimine sistemul de operare Windows si software-ul de baze de date fabricat in strainatate in favoarea optiunilor interne. Agentiilor guvernamentale de nivel peste primarii li s-a spus sa includa criterii care necesita procesoare si sisteme de operare…

- Ce se da de pomana de Buna Vestire. Tradiții și obiceiuri. Buna Vestire este sarbatorita in 2024 pe data de 25 martie, intr-o zi de luni. Sarbatoarea are cruce roșie in calendarul ortodox și de asemenea, este o zi cu dezlegare la pește, pentru cei care țin post. Totodata, de Buna Vestire sunt respectate…

- Philip Morris International anunța ca iși completeaza portofoliul de produse fara fum in Republica Moldova cu cel mai recent și mai inovator produs al PMI - IQOS ILUMA. Noul IQOS ILUMA introduce tehnologia de incalzire prin inducție SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, care nu utilizeaza lamela și nu necesita…

- Autoritatea de reglementare a solicitat inregistrari interne de la actualii si fostii oficiali si directori ai creatoarei ChatGPT si a trimis o citatie companiei in decembrie, se arata in articol, citand persoane care cunosc problema. Investigatia a urmat deciziei fostului consiliu OpenAI, din noiembrie,…

- Autoritațile din Indonezia au lansat o ampla investigație dupa ce țara a fost lovita de o tornada ce a avut o amploare nemaiintalnita pana acum in aceasta țara, care a ranit cel puțin 33 de persoane și a avariat mai multe cladiri, au declarat oficialii guvernamentali indonezieni