- Ziarul Unirea Luna octombrie a acestui an a fost cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata in lume Prea ni s-a parut noua ca luna trecuta am asistat la niște temperaturi neașteptat de ridicate, fața de obicei. Ei bine, luna octombrie a anului 2019 a fost cea mai calda luna octombrie iregistrata…

- Marți, 15 octombrie 2019, vremea va fi frumoasa și calda. Temperaturile maxime pot atinge 28 de grade. Potrivit meteorologilor, in est și in sud-est va fi ceața densa dimineața, insa vremea va fi frumoasa și calda. Temperaturile maxime se vor incadra intre 17 și 28 de grade Celsius. Cele mai ridicate…

- La Miercurea Ciuc, mercurul termometrelor a coborat vineri la minus 0,5 grade. Este prima temperatura negativa inregistrata in aceasta toamna! Potrivit meteorologilor de serviciu de la Centrul Meteo Transilvania Sud Sibiu, vineri dimineața, la Miercurea Ciuc s-au inregistrat minus 0,5 grade. Este prima…

- Potrivit meteorologilor de serviciu de la Centrul Meteo Transilvania Sud Sibiu, vineri dimineata la Miercurea Ciuc s-au inregistrat minus 0,5 grade. Este prima temperatura negativa inregistrata in aceasta toamna, dar nu reprezinta un record. Potrivit meteorologilor, cea mai scazuta temperatura la Miercurea…

- O perioada de toamna calda si însorita, fara precipitatii, prognozeaza meteorologii pentru saptamâna urmatoare, transmite MOLDPRES. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), în urmatoarele zile, în medie pe tara se asteapta valori termice încadrate…

- Canicula in municipiul Baia Mare. In cursul dupa-amiezii de duminica, 11 august, temperatura resimtita este de 38 grade Celsius, desi valoarea reala ese de 32 grade. “Indicele de confort termic (ITU) a atins si depasit usor pragul critic de 80 unitati in municipiul Baia Mare. Valoare temperatura aerului…