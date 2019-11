Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.000 de persoane sunt așteptate sambata, la Timișoara, la cea mai mare festivitate de premiere de final de an a unei federații naționale, Gala Campionilor FRAS, eveniment care reunește toți campionii automobilismului sportiv romanesc din 2019. Timișoara va fi capitala motorsportului romanesc…

- (foto: Facebook) Mihail Neamțu, purtatorul de cuvand al PMP, a aratat vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Constanța, de ce merita Theodor Paleologu sa fie votat președintele Romaniei: „Theodor Paleologu merita votul romanilor pentru ca domnia sa reprezinta Romania civilizata, sinteza fericita…

- Timișoara este primul oraș inclus in Turneul Vracilor de Vin Nou, o serie de manifestari care a pornit de la binecunoscutul Halloween. „Din dorința de a gasi un echivalent in cultura populara romaneasca a Halloween-ului, CORBU aduce in fața publicului roman sarbatoarea Cosmandinului. Pentru ca urmeaza…

- Puteți veni sa cumparați roadele toamnei, la Muzeul Satului din Timișoara. Producatorii sunt acolo, cu legume pe tarabe, sambata și duminica. In aceste zile are loc și Festivalul Culinar Multietnic, in același loc. Va așteapta pe tarabe legume de sezon și „mancaruri” ale etniilor din Banat, gata sa…

- Sunteți invitați la sfarșitul saptamanii, in 12 și 13 octombrie 2019, la a IV-a ediție a doua evenimente reușit combinate – Festivalul Multietnic Culinar și Roadele Toamnei..Evenimentul este organizat de Muzeul Satului Banațean și sprijinite financiar de CJ Timiș.La aceasta combinație de doua evenimente…

- Trupa Lilliput a Teatrului Szigligeti organizeaza a patra ediție a Festivalului Teatrelor de Papuși Profesioniste Maghiare din Transilvania, Festivalul Fux. Intalnirea care ii poarta numele unei mari personalitați a trupei, Paul Fux , va prilejui publicului sa urmareasca 24 spectacole oferite de…

- Pe parcursul a trei zile, municipiul Targoviste, fosta Capitala a Tarii Romanesti, este in sarbatoare . Deja au debutat Zilele Cetatii Targoviste cu o suita de evenimente . Vorbim despre cea de-a XVIII-a ediție a Salonului Editorial ”Ion Heliade Radulescu”. La acest eveniment a paricipat si…

- Pe parcursul a trei zile, municipiul Targoviste, fosta Capitala a Tarii Romanesti, este in sarbatoare . Deja au debutat Zilele Cetatii Targoviste cu o suita de evenimente . Vorbim despre cea de-a XVIII-a ediție a Salonului Editorial ”Ion Heliade Radulescu”. La acest eveniment a paricipat si…