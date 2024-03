Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord provizoriu pentru a acorda producatorilor ucraineni de produse alimentare acces liber de taxe vamale pe pietele sale pana in iunie 2025, a anuntat miercuri Parlamentul European intr-un comunicat, transmite Reuters. Aceasta decizie vine in contextul in care fermierii…

- Forțele armate ucrainene au tras in infrastructura critica a centralei nucleare Zaporojie, cea mai mare din Europa, scrie joi agenția rusa de presa TASS. „A fost inregistrata bombardarea infrastructurii critice a stației. Un dispozitiv exploziv a fost aruncat in zona gardului in spatele careia se afla…

- In fața instanței ea a spus ca a cerut ca poliția sa ii elibereze drumul catre casa, dupa o cearta cu sora sa.Fapta pentru care femeia a fost amendata a avut loc in data de 19 august 2023. Aceasta a spus ca a avut un conflict cu sora sa și ca ”s-a simțit obligata sa ceara ajutorul poliției”.”In motivarea…

- Atunci cand cehul Petr Kellner, cel mai bogat om din Europa de Est, a murit intr-un accident de elicopter, aproape nimeni nu stia numele sotiei sale, insa trei ani mai tarziu Renata Kellnerova a devenit un sinonim pentru grupul PPF, un gigant cu activitati in telecomunicatii, media, servicii financiare…

- In orașele din Germania s-a declanșat un nou val de proteste impotriva populismului extremist, potrivit Europa FM. Milioane de oameni din Hamburg, Koln sau Berlin... The post Un nou val de proteste in orașele din Germania contra populismului extremist appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Bruxellesul, paralizat, a primit cu baraje de foc liderii țarilor europene la summitul extraordinar convocat pentru ajutorarea Ucrainei Peste 1.000 de tractoare, sute de automobile, mii de agricultori nu doar din Belgia au invadat joi Bruxellesul, unde erau așteptați liderii țarilor membre ale Uniunii…

- Cele mai puternice arme nucleare vor fi aduse in Europa! Cu atat mai mult, Marea Britanie se pregatește de razboi! Ce dezvaluiri se fac in unele documente ale Pentagonului. Ministerul Apararii din UK menține o politica de neconfirmare.

- Guvernul britanic a anuntat duminica lansarea unui program de producere a combustibilului pentru urmatoarea generatie de reactoare nucleare, cu o investitie de 300 de milioane de lire sterline (348 de milioane de euro), noteaza AFP, preluata de Agerpres.