Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de chevrotain, specie pe cale de disparitie originara din Filipine, cunoscuta drept „soarecele-caprioara” sau „caprioara-soarece”, s-a nascut in Polonia si venirea lui pe lume a fost pentru prima data inregistrata video, relateaza Reuters potrivit news.ro. Animalul s-a nascut la gradina…

- Polonia a confirmat marți primele sale cazuri de coronavirus la o ferma de nurci. Anunțul a fost facut de facut de o echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Medicala din Gdansk, relateaza DPA si Reuters, citate de Agerpres.

- Cercetatorii sud-africani intentioneaza sa elibereze zeci de exemplare tinere de pinguin african, abandonate si salvate pe cand erau pui, in rezervatia naturala De Hoop, din extremitatea sudica a Africii de Sud, in cadrul demersurilor de stabilire a unei noi colonii pentru reproducerea acestor pasari…

- Aspirina va fi evaluata ca posibil tratament pentru COVID-19 in unul dintre cele mai mari studii clinice din Marea Britanie, care va analiza daca acest medicament ar putea reduce riscul de formare a cheagurilor de sange la persoanele diagnosticate cu aceasta boala, informeaza vineri Reuters. Oamenii…

- Bandele de infractori care opereaza in Bolivia si in alte parti ale Americii de Sud au dezvoltat retele sofisticate de a face contrabanda cu parti de jaguar avand drept destinatie China, potrivit unui raport publicat joi, informeaza Reuters. Cea mai mare felina din Americi, cu pana la…

- Aproape 200 de aeroporturi din Europa se vor confrunta cu posibilitatea intrarii in insolventa in urmatoarele luni, daca traficul de pasageri nu incepe sa isi revina pina la finele anului, a anuntat marti Consiliul International al Aeroporturilor din regiunea Europa (ACI Europe), transmite Reuters.…

- Aproape 230.000 de tone de deseuri de plastic ajung in fiecare an in Marea Mediterana, cifra care s-ar putea dubla pana in anul 2040 in lipsa unor masuri "ambitioase", a avertizat marti Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (IUCN), potrivit AGERPRES.Egiptul, cu 74.000 de tone deversate…

- Oamenii de știința ai organizației OCEARCH au capturat in largul coastei canadiene un rechin din specia Marele Alb in varsta de 50 de ani, informeaza CNN . Cercetatorii i-au pus numele „Nukumi”, citeaza Digi24.